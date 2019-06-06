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Национальный банк Украины прогнозирует повышение цен на электроэнергию в Украине с июля на 25%, но не ожидает существенного влияния на общий индекс потребительской инфляции.

Об этом сообщил на брифинге заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, передает УНИАН.

Он отметил, что вопрос внедрения рынка электроэнергии в Украине с 1 июля остается открытым. «Наш официальный прогноз на сегодняшний день предусматривает, что в этом году цены с июля вырастут на 25%, – сказал Сологуб. - Даже если это будет несколько больше, это не окажет значительного влияния на общий индекс потребительской инфляции, поскольку доля достаточно мала».

Напомним, полномасштабный рынок электроэнергии согласно закону Украины «О рынке электрической энергии», имплементирующий нормы третьего энергопакета ЕС, должен быть введен с 1 июля 2019 года. Минэнерго, НКРЭКУ и ключевые энергокомпании призвали к своевременному запуску рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года. 

Руководитель ГП «НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчу заявил, что старт нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года может привести к неконтролируемому увеличению цены на электроэнергию в условиях отсутствия надлежащей защиты потребителей.

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает перенос даты запуска нового рынка электроэнергии, который должен заработать в Украине 1 июля, на три месяца или на один год.
ForUm

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