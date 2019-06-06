Верховная Рада приняла закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины» №1098, который предусматривает процедуру импичмента Президента.

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата парламента.

Законодательным актом установлен статус временных следственных комиссий, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссий Верховной Рады.

Согласно документу, «временная следственная комиссия ВРУ – коллегиальный временный орган Верховной Рады Украины, который образуется из числа народных депутатов Украины, задачей которого является осуществление парламентского контроля путем проведения расследования по вопросам, представляющим общественный интерес.

Закон регулирует полномочия ВР относительно определения статуса, порядка создания и деятельности временных следственных комиссий, временных специальных комиссий и специальной временной следственной комиссии для проведения расследования во время процедуры устранения Президента с поста в порядке импичмента.

Так, основанием для инициирования импичмента и создания специальной временной следственной комиссии является представление, подписанное большинством народных депутатов от конституционного состава парламента, подписи которых не отзываются. Закон определяет, что Рада образует такую комиссию в соответствии со статьей 111 Конституции для проведения расследования обстоятельств способствовавших совершению Президентом государственной измены или другого преступления.

Специальная следственная комиссия в определенный Верховной Радой Украины срок, но не позднее чем через два месяца со дня ее образования, подает парламенту заключения и предложения по расследованию обстоятельств, изложенных в представлении об инициировании вопроса об устранении Президента с поста в порядке импичмента.