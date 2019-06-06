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Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 17,5% годовых, сообщает пресс-служба НБУ.

«Это необходимо для обеспечения безопасности от инфляционных рисков, которые усилились с момента принятия предыдущего решения в апреле, и достижения цели 5% в следующем году», – говорится в сообщении.

Правление Национального банка, по-прежнему предполагает, что цикл смягчения монетарной политики может продолжиться при условии ослабления инфляционных рисков и устойчивого улучшения инфляционных ожиданий.

«Возможное влияние на будущую ценовую динамику со стороны устойчивого роста потребительского спроса, усиление волатильности на финансовых рынках и других факторов, а также необходимые для их нивелирования меры монетарной политики будут учтены в обновленном макроэкономическом прогнозе НБУ (июль 2019)», – подчеркнули в НБУ.

Напомним, правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 17,5% годовых с 26 апреля. 
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