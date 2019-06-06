Верховная Рада провалила голосование за увольнение министра иностранных дел Павла Климкина.
Его отставку поддержали только 137 депутатов, сообщает Украинская правда.
Таким образом, парламент провалил и заявление самого Климкина, и проект постановления, внесенный президентом Владимиром Зеленским.
Самого министра на заседании Рады не было.
Глава комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко заявила, что комитет поддерживал отставку Климкина, и посоветовала коллегам проголосовать за нее.
Напомним, 17 мая Климкин написал заявление об отставке.
Президент Украины Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду Украины представление о его увольнении.
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