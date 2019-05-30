Президент Украины Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду Украины представление об увольнении с должностей двух министров и председателя Службы безопасности Украины. Также АП готовит материалы для увольнения генпрокурора Луценко.

Названы имена погибших в катастрофе военного вертолета Ми-8 в Ривненской области. Следователи Государственного бюро расследований расследуют обстоятельств падения вертолета. Военная прокуратура рассматривает несколько версий катастрофы.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел безотлагательно проинформировать Совет Европы и Организацию Объединенных Наций о законодательных полномочиях Национального антикоррупционного бюро Украины осуществлять международное сотрудничество и прямую коммуникацию с антикоррупционными органами иностранных государств.

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний подписал указ, которым признаются недействительными документы Украинской православной церкви Киевского патриархата, изданные после 30 января 2019 года.

В Верховной Раде не хватило голосов для отправки премьер-министра Владимира Гройсман и весь состав Кабинета Министров в отставку.

Прогулочный катер «Русалка», построенный в Херсоне в 1949 году, затонул 29 мая вечером в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии. На борту находились 35 человек – 33 корейских туриста и два члена экипажа. Семь человек погибли, еще семь удалось спасти, 21 человек считается пропавшим без вести. Капитаном судна оказался украинец.

Верховный суд отказал украинке в удовлетворении иска, которым она требовала отменить запрет на посещение ее непривитым сыном детского сада.

Верховная Рада приняла за основу проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения воинской службы)». Документом предлагается ввести новую шкалу армейских и корабельных воинских званий. В частности, отменяются воинские звания «прапорщик, старший прапорщик» (мичман, старший мичман) и вводятся новые звания «рекрут», «штаб-сержант» (штаб-старшина), «мастер-сержант» и «главный мастер-сержант» (корабельные - «старший мастер-старшина», «главный мастер-старшина»). Кроме того, предполагается разделение сержантского и старшинского состава на младший и старший состав.

Министерство образования и науки рекомендует применять новую редакцию украинского правописания с 3 июня.