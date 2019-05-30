Министерство образования и науки рекомендует применять новую редакцию украинского правописания с 3 июня.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

22 мая 2019 Кабинет Министров Украины принял постановление № 437 «Вопросы украинского правописания», которым одобрена новая редакция «Украинского правописания».

Документ подготовила специально созданная Украинская национальная комиссия по вопросам правописания, в которую вошли ученые-языковеды Национальной академии наук и национальных университетов из разных регионов Украины. Состав комиссии утвержден распоряжением КМУ от 17 июня 2015 № 416.

В августе-сентябре 2018 состоялось общественное обсуждение предлагаемых изменений, во время которого поступило более 3000 предложений от научных учреждений, учебных заведений, органов государственной власти и местного самоуправления, отдельных граждан.

3 июня 2019 финальный текст новой редакции «Украинского правописания» будет опубликован на официальных сайтах Минобразования и Национальной академии наук.

«С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни, в частности, в официально-деловом стиле речи», - отметили в МОН.

В то же время сейчас разрабатывается план имплементации новой редакции «Украинского правописания». Этим документом, в частности, будут предусмотрены сроки и этапы внедрения изменений в образовательный процесс.