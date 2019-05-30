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В Администрации Президента Украины готовятся материалы об увольнении Юрия Луценко с должности генерального прокурора Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Напомним, 30 мая Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду  представление об освобождении Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины, Степана Полторак - с должности министра обороны Украины. Третье представление касается освобождения Василия Грицака от должности председателя Службы безопасности Украины.

Ранее Луценко заявил, что намерен подать в отставку после проведения досрочных парламентских выборов.
ForUm

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