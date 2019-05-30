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В Верховной Раде не хватило голосов для отправки премьер-министра Владимира Гройсмана и весь состав Кабинета Министров в отставку.

За это проголосовали 97 нардепов, из необходимых 226, сообщает Украинская правда.

Перед этим выступила член парламентского комитета по правовой политике и правовой политики Наталья Новак, которая заявила, что комитет поддержал отставку премьер-министра и для нее лично это символично, поскольку голосовала против назначения Гройсмана.

«Он обещал показать свою работу, но ни разу не отчитывался о деятельности правительства под его руководством», - сказала она.

Представитель фракции «Самопомич» Олег Березюк отметил, что это правительство, после отставки все равно должно выполнять свои обязанности до назначения нового состава Кабмина и нести ответственность за свои решения.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что его фракция будет голосовать за отставку Гройсмана, и упрекнул за сотрудничество с МВФ, тарифы и «торговлю землей и дешевой рабочей силой».

Председатель фракции «Народный фронт» Максим Бурбаки и лидер фракции БПП Артур Герасимов заявили, что их политсили не будут голосовать за отставку главы правительства, поскольку страна пока находится в турбулентном состоянии и отставка может иметь угрожающие последствия для воюющей страны.

Представитель фракции «Батькивщина» Сергей Соболев заявил, что политсила не голосовала за это правительство, но будет голосовать за его отставку.

Также он спросил, где президент Владимир Зеленский, который должен присутствовать в парламенте во время голосования за отставку Кабмина.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что уважает решение Гройсмана, «но в эти трудные времена необходимо сохранять стабильность в стране, пока кто-то делает эксперименты, и поэтому правительство и парламент должны работать».

«Я буду голосовать против и призываю всех народных депутатов», - заявил Парубий.

Напомним, 20 мая премьер-министр Владимир Гройсман подал в отставку.
ForUm

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