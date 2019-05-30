Названы имена погибших в катастрофе военного вертолета Ми-8 в Ривненской области, сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Так, погибли четверо военных:
командир экипажа - командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (г. Броды Львовской области) полковник Мазепа Игорь Ярославович;
летчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерьевич;
бортовой авиационный техник-инструктор капитан Романюк Василий Миронович;
бортовой авиационный техник старший лейтенант Дацюк Павел Юрьевич.
На месте падения вертолета работает комиссия. Причины авиакатастрофы выясняются.
Как ранее сообщал ForUm, 29 мая в Ривненской области во время учебно-тренировочного полета потерпел крушение вертолет Ми-8, в результате чего погибли четыре члена экипажа.
Следователи Государственного бюро расследований расследуют обстоятельств падения вертолета.
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