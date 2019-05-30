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Следователи Государственного бюро расследований расследуют обстоятельств падения вертолета Ми-8 в Ривненской области, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет военная прокуратура Ровенского гарнизона.

По предварительной информации, в воинской части А2595 (16 отдельная бригада армейской авиации Командования Сухопутных войск, месторасположение - г. Броды Львовской области) проходили плановые летные учения «День-Ночь». Во время полета вблизи с. Сестрятин Ривненской области на расстоянии около 3 км от указанного населенного пункта вертолет по неизвестным пока причинам упал.

В результате падения погиб экипаж в составе 4 человек, в том числе командир воинской части А2595. В настоящее время следователи ГБР работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства авиакатастрофы.

Уголовное производство расследуется по ст. 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов).

Как ранее сообщал ForUm, 29 мая в Ривненской области во время учебно-тренировочного полета потерпел крушение вертолет Ми-8, в результате чего погибли четыре члена экипажа.
ForUm

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