Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний подписал указ, которым признаются недействительными документы Украинской православной церкви Киевского патриархата, изданные после 30 января 2019 года.

Соответствующий указ обнародован на официальном сайте ПЦУ 29 мая.

«Любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ КП, которое прекратило свою деятельность, выданные после 30 января 2019 г., являются не действительными и не подлежат исполнению в Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)», - говорится в указе.

Также Епифаний временно, до полного выполнения решений священного синода от 5 февраля 2019 г. и от 24 мая 2019 г. относительно регистрации в г. Киеве епархии в составе УПЦ (ПЦУ), принял религиозную общину Покрова Пресвятой Богородицы в Соломенском районе г. Киева в свое непосредственное подчинение.

Епифаний напомнил, что согласно решениям Поместного собора УПЦ КП 15 декабря 2018 года под председательством патриарха Филарета, эта церковь решила прекратить деятельность путем объединения и присоединения к создаваемой ПЦУ. Священный синод УПЦ (ПЦУ) на своем заседании 5 февраля 2019 г. решил, что патриарх Филарет продолжает руководство Киевской епархией в составе приходов и монастырей Киева (за исключением Свято-Михайловского Златоверхого монастыря Киева), которые до 15 декабря 2018 г. находились в его подчинении как патриарха Киевского и всей Руси-Украины».

«Однако в течение 4 месяцев указанная епархия в составе УПЦ (ПЦУ) юридически не зарегистрирована и документы на ее регистрацию управляющим епархией не подготовлены и не поданы», - подчеркнул Епифаний.

Напомним, ранее бывший глава УПЦ КП, а ныне почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил СМИ, что Киевский патриархат не ликвидирован.

На молитвенное празднование в честь священномученика Макария во Владимирском соборе в Киеве 14 мая, которое организовал почетный патриарх ПЦУ Филарет, прибыли только четыре епископа из более чем 60.

Патриарх Филарет заявил, что хочет руководить ПЦУ, а за митрополитом Епифанием предлагает оставить представление Украинской церкви за рубежом. По его словам, именно об этом договаривались с Епифанием, архиереями и Президентом Петром Порошенко в прошлом году перед Объединительным собором, но его якобы обманули.

24 мая члены синода ПЦУ поддержали предстоятеля митрополита Епифания.