В Будапеште в результате аварии туристического катера погибли семь туристов из Южной Кореи, еще 19 пропали без вести.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на 444.hu.
На лодке находились 33 корейских туриста и два венгерских члена экипажа.
Экскурсионный катер под названием Hableany («Русалка») имела две палубы и могла вместить до 45 человек для экскурсий.
Около 21:00 в среду катер затонул после того, как в нее врезалось другое судно. В момент столкновения она стояла на якоре неподалеку от моста Маргит через Дунай.
Авария произошла во время плохой погоды, шел сильный дождь и на реке были высокие волны.
Сообщается, что туристический катер столкнулась с большим кораблем длиной около 130 метров и очень быстро затонула.
Семь человек были спасены, продолжается поиск 19 пропавших людей.
Позже появилось видео с камер наблюдения, на которых можно увидеть момент аварии.
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