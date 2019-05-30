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В Будапеште в результате аварии туристического катера погибли семь туристов из Южной Кореи, еще 19 пропали без вести.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на 444.hu.

На лодке находились 33 корейских туриста и два венгерских члена экипажа.

Экскурсионный катер под названием Hableany («Русалка») имела две палубы и могла вместить до 45 человек для экскурсий.

Около 21:00 в среду катер затонул после того, как в нее врезалось другое судно. В момент столкновения она стояла на якоре неподалеку от моста Маргит через Дунай.

Авария произошла во время плохой погоды, шел сильный дождь и на реке были высокие волны.

Сообщается, что туристический катер столкнулась с большим кораблем длиной около 130 метров и очень быстро затонула.

Семь человек были спасены, продолжается поиск 19 пропавших людей.

Позже появилось видео с камер наблюдения, на которых можно увидеть момент аварии.
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