Военная прокуратура рассматривает несколько версий катастрофы вертолета Ми-8 в Ривненской области.

Об этом на брифинге во Львове заявил начальник управления военной прокуратуры Западного региона Украины Юрий Табака, сообщает УНИАН.

«Следствием рассматривается несколько версий, в том числе и техническая неисправность, некачественное топливо, некачественная подготовка к проведению полетов. Все эти версии отрабатываются в ходе досудебного расследования», – отметил он.

По словам прокурора, все версии будет отрабатывать следствие, и каждой версии будет дана правовая оценка.



Как ранее сообщал ForUm, 29 мая в Ривненской области во время учебно-тренировочного полета потерпел крушение вертолет Ми-8, в результате чего погибли четыре члена экипажа в том командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (город Броды Львовской области)

Следователи Государственного бюро расследований расследуютобстоятельств падения вертолета.