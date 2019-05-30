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Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел безотлагательно проинформировать Совет Европы и Организацию Объединенных Наций о законодательных полномочиях Национального антикоррупционного бюро Украины осуществлять международное сотрудничество и прямую коммуникацию с антикоррупционными органами иностранных государств, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Президент отметил, что, согласно Закону Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» и Уголовно процессуальному кодексу, НАБУ наделено полномочиями центрального органа по международному сотрудничеству в расследовании уголовных производств, то есть Бюро может напрямую коммуницировать с международными партнерами по расследованию коррупционных деяний, передавать и получать запросы о международной правовой помощи.

«Однако из-за отсутствия политической воли со стороны бывшего Президента Украины и с целью препятствования работе НАБУ реализация полномочий Бюро осуществлять международное сотрудничество блокировалась», – говорится в сообщении.

«С целью выполнения Национальным бюро упомянутых полномочий прошу безотлагательно сообщить депозитариев международных многосторонних договоров о признании Украиной с 25 января 2015 Национального бюро центральным органом (совместно с Министерством юстиции Украины и Генеральной прокуратурой Украины) в сфере международно-правового сотрудничества в уголовных процессах, направив соответствующие заявления в шесть определенных международных многосторонних договоров, участником которых является Украина», - отмечается в поручении Президента.
ForUm

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