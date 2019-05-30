Прогулочный теплоход «Русалка», затонувший в среду вечером в Будапеште после столкновения с круизным лайнером, был построен в Херсоне в 1949 году, и в этом году ему исполнилось бы 70 лет.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на hvg.hu.

Согласно Судебному реестру, «Русалка» была моторным пассажирским судном проекта 544 («Москвич»), построенным в 1949 году Херсонской судостроительной компанией.

Его длина составляла 27,25 метра, ширина - 4,8 метра. Корабль приводился в движение 150-сильным двигателем, и его палуба могла вместить до 150 человек. Скорость судна достигала 19 км/ч.

С 1949 по 1992 год корабль использовался только в Советском Союзе. В 1992 году он стал собственностью венгерской компании SZOT Cruises, а в 2003 году был передан компании Panorama Deck Kft.

Напомним, прогулочный катер «Русалка» затонул 29 мая вечером в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии.

На борту находились 35 человек - 33 корейских туриста и двое членов экипажа. Семь человек погибли, еще семь удалось спасти, 21 человек считается пропавшим без вести.

К поисковой операции привлекли один из военных кораблей и дайверов венгерской армии. Обломки лодки лежат на глубине 3-4 метра.