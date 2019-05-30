Президент Украины Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду Украины представление об освобождении от должностей двух министров и председателя Службы безопасности Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Так, Президент обратился в парламент относительно освобождения Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины, Степана Полторак - с должности министра обороны Украины. Третье представление касается освобождения Василия Грицака от должности председателя Службы безопасности Украины.

В представлениях отмечается, что Глава государства действует на основании Конституции и соответствующих законов Украины. Президент Украины настаивает на неотложном рассмотрении парламентом этих вопросов.

Кроме того, в Администрации Президента Украины готовятся материалы об освобождении Юрия Луценко с должности генерального прокурора Украины.

Напомним, 17 мая Климкин написал заявление об отставке.

20 мая подали в отставку глава Василий Грицак и Степан Полторак.