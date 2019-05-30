Верховная Рада приняла за основу проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения воинской службы)».

Как сообщается на сайте парламента, законопроект направлен на совершенствование законодательства Украины по вопросам прохождения воинской службы в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях и правоохранительных органах с целью упорядочения дисциплинарных полномочий должностных лиц, урегулирования некоторых вопросов повседневной деятельности, определения прав и обязанностей сержантского (старшинского) состава да некоторых других должностных лиц ВСУ.

Документом предлагается ввести новую шкалу армейских и корабельных воинских званий. В частности, отменяются воинские звания «прапорщик, старший прапорщик» (мичман, старший мичман) и вводятся новые звания «рекрут», «штаб-сержант» (штаб-старшина), «мастер-сержант» и «главный мастер-сержант» (корабельные - «старший мастер-старшина», «главный мастер-старшина»). Кроме того, предполагается разделение сержантского и старшинского состава на младший и старший состав.

Соответствующие изменения предлагается внести в уставы ВСУ и законов «О воинской обязанности и военной службе», «О военной службе правопорядка в Вооруженных силах Украины».

Законопроектом также предлагается определить должностные обязанности для новых должностей в ВСУ, в частности, в уставе внутренней службы ВСУ – для должностей «главный сержант (главный старшина) полка, батальона, дивизиона, «начальник медицинского пункта полка, батальона, дивизиона, роты», «сержант-инструктор, старший инструктор (старшина-инструктор)», «инструктор по тактической медицине роты (батареи)», «сержант по материальному обеспечению» и др.

Указанный устав предлагается дополнить новыми положениями и приложениями, которыми подробно изложить порядок зачисления военнослужащих ВСУ в списки личного состава воинских частей навечно, порядок ведения «книги памяти» и др.

Законопроектом также предлагается внести изменения в Дисциплинарный устав ВСУ по поощрениям и дисциплинарным взысканиям военнослужащих, о порядке ритуала поднятия Государственного флага Украины в Строевого устава ВСУ, о порядке несения гарнизонной и караульной службы, а также обновлено положение о гауптвахте с уставом гарнизонной и караульной службы ВСУ.

Проект Закона зарегистрирован под №10181.