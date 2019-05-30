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Гражданин Украины является капитаном речного теплохода Viking Sygin, который столкнулся с прогулочным теплоходом «Русалка» в Будапеште, в результате чего последний затонул с 35 людьми на борту.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на hvg.hu.

Представитель венгерской полиции на пресс-конференции заявил, что украинец возглавлял экипаж Viking Sygin, выполнявший речной круиз по Дунаю из немецкого города Пассау в Будапешт.

Он также отметил, что у капитана большой опыт работы. Полиция уже допросила экипаж, но подробностей допроса не обнародовали. Полиция возбудила уголовное дело, однако пока никаких обвинений никому не предъявляли.

Полиция также обнародовала новое видео, на котором можно увидеть, как Viking Sygin на скорости догоняет «Русалку» и врезается в нее, после чего прогулочный теплоход переворачивается на бок.

По-прежнему официально не названы и причины аварии. Известно, что «Русалка» упала на бок через 7 секунд после столкновения и затонула. Лишь через десять минут после аварии был послан сигнал бедствия, но кто его послал, полиция не выяснила.

Напомним, прогулочный катер «Русалка», построенный в Херсоне в 1949 году, затонул 29 мая вечером в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии.

На борту находились 35 человек - 33 корейских туриста и двое членов экипажа. Семь человек погибли, еще семь удалось спасти, 21 человек считается пропавшим без вести.

К поисковой операции привлекли один из военных кораблей и дайверов венгерской армии. Обломки лодки лежат на глубине 3-4 метра.

 
ForUm

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