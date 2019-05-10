В Международном трибунале ООН по морскому праву в Гамбурге прошли открытые слушания по делу о нападении РФ на украинские корабли и захвате украинских моряков. Украина обвинила Россию в нарушении основного принципа иммунитета военных кораблей, гарантированного Конвенцией ООН по морскому праву. Решение по итогам слушаний, длившихся с 11:00 до 14:00 по Киеву с одним перерывом, должны обнародовать 25 мая.

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду на ближайшем пленарном заседании назначить дату его инаугурации на 19 мая. «Я обращаюсь к Верховной Раде: на ближайшем заседании вы должны назначить дату инаугурации на 19 мая. Этого требую не я, этого требует народ Украины, в интересах которого вы присягали действовать. Вы должны прекратить политические судороги хромой утки. Страна нуждается в нормальной работе», - сказал Зеленский в видеообращении. «Украина – это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому», - ответили в Администрации Президента.

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что новым главой Администрации Президента Украины может стать юрист из команды Владимира Зеленского Андрей Богдан, а нынешний министр внутренних дел Арсен Аваков потенциально может стать премьер-министром. По его мнению, генерального прокурора Юрия Луценко следует сохранить на должности до выборов в Верховную Раду. Также Коломойский выступает за сохранение Якова Смолия на должности главы Национального банка Украины и считает нужным уволить его зама Катерину Рожкову.

Филарет собирается восстановить и возглавить УПЦ КП. Возможное восстановление Украинской православной церкви Киевского патриархата может привести к отзыву томоса об автокефалии Православной церкви Украины, сказал предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

Государственное бюро расследований расследует уголовное производство по факту незаконного назначения 21 детектива в Национальное антикоррупционное бюро и возможное присвоение в период 2015-2018 годом 38 млн гривен выплаченной им зарплаты.

Государственная исполнительная служба Министерства юстиции Украины взыскала в пользу государства с кипрских компаний EROSARIA LTD и Aldoza Investments Limited, связанных с беглым экс-президентом Виктором Януковичем и бывшими высокопоставленными чиновниками, 55 млн гривен и 1 млн долларов США.

Херсонский окружной административный суд отменил решение горсовета о переименовании в Херсоне улицы Лютеранской в честь Екатерины Гандзюк.