Почетный патриарх Православной церкви Украины и бывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет считает, что УПЦ КП еще существует. Об этом он заявил в интервью ТСН.

По словам Филарета, ликвидировать Киевский патриархат может тот, кто его создал.

Отмечается, что накануне в СМИ появились копии приглашений на встречу за подписью Филарета, сделанные на бланках Киевского патриархата, распущенного еще в декабре перед объединительным собором. Такие приглашения получили почти все епископы ПЦУ, а некоторые выложили документы в соцсети.

Филарет приглашает церковных чиновников на так называемую братскую беседу. По информации ТСН, он собирает архиереев, чтобы обсудить перспективы восстановления Киевского патриархата, который бы Филарет предпочел сам возглавить.



Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний сообщил, что его на эту встречу не приглашали. При этом владыка признал, что конфликт с Филаретом, который после роспуска Киевского патриархата является почетным патриархом, существует - с момента образования Поместной церкви они ни разу не правили службу вместе.

По мнению Епифания, даже разговоры о возвращении в прошлое – губительны для церкви, поскольку ведут обратно в изоляцию. «Говорить сейчас о каком-то возвращении неуместно. Мы должны говорить о нашем будущем, о нашем единстве. Потому что в будущем мы должны еще много сделать для того, чтобы эта церковь была признана со стороны других поместных православных церквей. Если мы возвращаемся в прошлое – автоматически это путь в никуда, это путь в изоляцию, это возвращение к тому состоянию, в котором мы находились до 11 октября, до соответствующих решений со стороны Константинопольского патриархата», - подчеркнул митрополит Киевский и всея Украины.





Как сообщал ForUm, 15 декабря 2018 на Объединительном соборе предстоятелем Единой поместной православной церкви в Украине был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ректор и профессор кафедры библейных и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний. Официальным названием новосозданной автокефальной православной церкви является Православная церковь Украины. Минюст официально зарегистрировал ПЦУ как религиозную организацию.

Вселенский патриарх Варфоломей 5 января в Стамбуле подписал томос для Православной церкви Украины.

6 января патриарх передал томос и посох предстоятелю ПЦУ Епифанию. Его интронизация состоялась 3 февраля.