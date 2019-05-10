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Новым главой Администрации президента Украины может стать юрист из команды Владимира Зеленского Андрей Богдан. Об этом в интервью РБК-Украина заявил бизнесмен Игорь Коломойский.

Коломойский отметил, что у Зеленского есть из кого выбирать следующего главу администрации.

«Там есть из кого выбрать - это Шефир, Богдан и Стефанчук. Я ставлю на Богдана», - подчеркнул он.

Коломойский также прокомментировал то, что такое назначение может быть противоречивым с медийной точки зрения, так как Богдан является также юристом самого олигарха.

«Какая разница. Если он идет со своей командой с целью что-то сделать, его вообще не должны волновать вопросы медийности. Это может волновать того, кто хочет выбраться на второй срок», - добавил Коломойский.

Напомним, ранее доверенное лицо Зеленский Вадим Галайчук заявил, что новоизбранный президент определился с главой Администрации Президента.
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