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Олигарх Игорь Коломойский выступает за сохранение Якова Смолия на должности главы Национального банка Украины.

Об этом он заявил в интервью РБК-Україна.

Так, Коломойский согласился с заявлением новоизбранного президента Владимира Зеленского о том, что Смолий должен остаться главой НБУ.

«А почему нет, пусть остается. Рожкову (заместителя председателя НБУ Екатерину Рожкову, - ред.) пусть выгонит... Он не принципиальный (вопрос - ред.), она просто запятнала себя - Платинум Банк. Так при чем здесь я. Ее надо было посадить еще до Приватбанка», - заявил он и добавил, что ранее находился с ней в прекрасных отношениях.

Напомним, 30 апреля, ЦИК объявила официальные результаты второго тура выборов президента Украины. Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов и избран на пост президента Украины.

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что новым главой Администрации Президента Украины может стать юрист из команды Владимира Зеленского Андрей Богдан, а нынешний министр внутренних дел Арсен Аваков потенциально может стать премьер-министром Украины. По его мнению, генерального прокурора Юрия Луценко следует сохранить на должности до выборов в Верховную Раду. 
ForUm

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