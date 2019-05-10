Слушания Международного трибунала по морскому праву в деле захваченных Россией украинских моряков в Гамбурге завершились и перешли в закрытый режим.

Решение по итогам слушаний, длившихся с 11:00 до 14:00 по Киеву с одним перерывом, должны обнародовать 25 мая, сообщает Радио Свобода.

Председатель трибунала ООН Пак Чжин Хен заявил, что в случае изменений даты стороны будут уведомлены об этом заранее.

На заседании выступили заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, юристы Джонатан Гимблет, Марни Чик, профессора Фред Соунс и Жан-Марк Тювинен.

Во время своего выступления Зеркаль обратилась к международному трибуналу с просьбой применить временные меры с требованием к России немедленно освободить украинских моряков и корабли, захваченные российскими силовиками в конце прошлого года в Азовском море. Кроме того, Украина также попросила суд обязать Россию прекратить уголовное преследование экипажей и в будущем воздержаться от восстановления преследования.

Напомним, в пятницу, 10 мая, в Международном трибунале ООН по морскому праву в Гамбурге начались открытые слушания по делу о нападении РФ на украинские корабли и захвате украинских моряков.