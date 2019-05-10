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Государственная исполнительная служба Министерства юстиции Украины взыскала в пользу государства с кипрских компаний EROSARIA LTD и Aldoza Investments Limited, связанных с беглым экс-президентом Виктором Януковичем и бывшими высокопоставленными чиновниками 55 млн гривен и 1 млн долларов США. Об этом заявила заместитель министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко, сообщает пресс-служба Минюста.

«Возврат средств в пользу государства Украина состоялся при исполнении приговора суда о применении спецконфискации с принудительным изъятием в собственность государства денежных средств компаний EROSARIA LTD и Aldoza Investments Limited, которые содержались на счетах в АБ «Укргазбанк», - отметила Глущенко.

Она уточнила, что 7 мая по данным делам на депозитный счет Государственной исполнительной службы Украины поступили денежные средства по обоим производствами в сумме 55 342 762 гривни и 1010 072 доллара США.

Напомним, 15 февраля генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил об открытии пути «для исполнения приговора суда в части специальной конфискации денежных средств преступной организации Януковича в сумме 1 млрд 478 млн гривен», которые в ближайшие дни поступят на счета Госказначейства и якобы будут направлены на поддержку украинской армии.

22 февраля эти средства поступили на счета Госказначейства. 
ForUm

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