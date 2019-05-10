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Избранный президентом Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду на ближайшем пленарном заседании назначить дату его инаугурации на 19 мая.

«Я обращаюсь к Верховной Раде: на ближайшем заседании вы должны назначить дату инаугурации на 19 мая. Этого требую не я, этого требует народ Украины, в интересах которого вы присягали действовать. Вы должны прекратить политические судороги хромой утки. Страна нуждается в нормальной работе», - сказал Зеленский в видеообращении.

По его словам, «пока депутаты действуют исключительно в своих интересах, боятся роспуска Рады и затягивают назначение даты инаугурации, пока тряутся за свои мандаты, бывший президент Порошенко совершает необратимое».

«Он предпринимает активные перестановки в высшем командовании армии, пытается пропихнуть своего председателя Нацсовета по вопросам радио и телевидения, назначает судей Верховного суда, среди которых юрист «Рошена», судьи Майдана и родственники господина Кивалова», - подчеркнул Зеленский.

«Я понимаю, что бесполезно что-то говорить человеку, который говорит «Я готов подставить  плечо», а сам держит две дули в карманах. Это напоминает мне туриста в египетском отеле: завтра домой, чемоданы упакованы, номер уже убрали и нормально воспитанный человек ждет трансфера в аэропорт. Но не Порошенко. Он никак не остановится: тянет полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола. Я вас очень прошу: сдайте ключ, рассчитайтесь за мини-бар и вперед – мам еще таможню и паспортный контроль проходить», – заявил новоизбранный президент. 

Напомним, 4 мая Зеленский на встрече с руководителями парламентских фракций сообщил, что предложит им назначить на 19 мая инаугурацию.
ForUm

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