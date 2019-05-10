Государственное бюро расследований расследует уголовное производство по факту незаконного назначения 21 детектива в Национальное антикоррупционное бюро и возможное присвоение в период 2015-2018 годом 38 млн гривен выплаченной им зарплаты.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

«В производстве первого следственного отдела управления организации досудебных расследований Государственного бюро расследований находится уголовное производство по факту незаконного, без проведения конкурса, назначения во второе подразделение детективов НАБУ ориентировочно 21 человека, в результате чего в период 2015-2018 годов им безосновательно за счет заработной платы выплачено около 38 млн гривен», - говорится в материалах суда.

Дело расследуется по ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.

В ходе досудебного расследования у следствия возникла необходимость в получении у компетентного органа - Пенсионного фонда Украины, документов в отношении сотрудников НАБУ, в том числе второго подразделения детективов, и осуществления им начислений на протяжении 2015-2018 годов, которые содержат информацию о получении ими заработной платы.

Однако 5 апреля Печерский районный суд Киева отказал ГБР в таком доступе.