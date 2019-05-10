Херсонский окружной административный суд частично удовлетворил иск физических лиц и отменил решение горсовета о переименовании в Херсоне улицы Лютеранской в честь Екатерины Гандзюк.

Слушания по резонансному делу происходило с участием журналистов, общественности и представителей ОБСЕ, сообщает пресс-служба суда.

«Решением Херсонского окружного административного суда иск удовлетворен частично, признаны противоправными и отменены соответствующие пункты и разделы решения Херсонского городского совета, а также признаны противоправными действия городского головы Владимира Николаенко при проведении голосования от 22.02.2019 года, в результате которых принято соответствующее решение.

Стороны имеют право обжаловать указанное решение в 30-дневный срок со дня составления полного судебного решения.

Напомним, 22 февраля депутаты Херсонского горсовета переименовали в честь погибшей активистки Екатерины Гандзюк улицу Лютеранскую, на которой расположено областное управление полиции.

Из-за этого 1 марта в Херсоне сорвали продолжение сессии городского совета, а мэра облили водой.