Нынешний министр внутренних дел Арсен Аваков потенциально может стать премьер-министром Украины. Об этом в интервью РБК-Украина заявил олигарх Игорь Коломойский.

В частности, Коломойский, прогнозируя будущее Авакова, не исключил, что он может возглавить правительство.

«Может, почему нет. Он может быть как компромисс между многими, даже не идя на парламентские выборы», - подчеркнул он.

Он также предположил, что в парламент следующего созыва пройдут «Слуга Народа», «Батькивщина», политические силы Анатолия Гриценко и Олега Ляшко, а также выходцы из «Оппозиционного блока».

«А когда вся эта история состоится, то должна быть коалиция, правильно? Аваков будет, наверняка тем человеком, который сможет сбалансировать. Минимум останется министром внутренних дел, минимум», - добавил Коломойский.

Напомним, ранее Коломойский назвал победу на выборах президента Украины Владимира Зеленского общей победой его и министра внутренних дел Арсена Авакова.