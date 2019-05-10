Действующий Президент Петр Порошенко согласен на любую дату инаугурации Владимира Зеленского, заявили в его Администрации.

«Президент Украины Петр Порошенко с уважением относится и к выбору украинцев, и позиции высшего законодательного органа. Для него приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная Рада, поскольку это относится к ее компетенции», - заявили в АП.

До момента инаугурации нового президента Порошенко остается действующим главой государства и несет ответственность за ситуацию в стране, выполняя свои обязанности согласно духу и букве Конституции.

«Украина – это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому. Передача власти – это сложный и ответственный процесс. И Порошенко стремится осуществить его согласно европейской традиции, так как это принято в демократических странах», - говорится в заявлении.

Поэтому он подтверждает свое приглашение Зеленскому, озвученное еще 30 апреля, – не дожидаясь инаугурации, провести встречи для того, чтобы обсудить важнейшие вопросы жизнедеятельности страны, равно как и любые другие вопросы, связанные с передачей полномочий и ответственности.

Следовательно, в команде Порошенко не воспринимают никаких претензий относительно якобы затягивания инаугурации.

В то же время в АП считают положительным сам факт того, что избранный президент нарушил, наконец, монополию Игоря Коломойского на публичное формирование повестки дня новой власти и хотя бы в чем-то продемонстрировал свою позицию... «Возможно, даже без консультаций с их общим адвокатом», - резюмировали в АП.

Напомним, ранее сегодня избранный президентом Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду на ближайшем пленарном заседании назначить дату его инаугурации на 19 мая.

«Я обращаюсь к Верховной Раде: на ближайшем заседании вы должны назначить дату инаугурации на 19 мая. Этого требую не я, этого требует народ Украины, в интересах которого вы присягали действовать. Вы должны прекратить политические судороги хромой утки. Страна нуждается в нормальной работе», - сказал Зеленский в видеообращении.