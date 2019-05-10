Возможное восстановление Украинской православной церкви Киевского патриархата может привести к отзыву томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Об этом сказал предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в интервью LB.ua.



Он отметил, что если бы не было решения собора УПЦ КП о прекращении деятельности религиозного объединения, ее устава и уставных органов, то объединительный собор, на котором была создана ПЦУ, не состоялся бы.



«Говорить, что сейчас, вопреки постановлениям поместного собора УПЦ КП и объединительного собора 15 декабря 2018 года, по-прежнему структурно существует Киевский патриархат, неправильно. Это неправильно и фактически, и тем более юридически», – пояснил митрополит.



В то же время Епифаний подчеркнул, что УПЦ КП и ее бывший предстоятель патриарх Филарет сыграли важную роль в создании поместной церкви.

«Все должны четко понимать: возвращение в прошлое невозможно. Украинская православная церковь Киевского Патриархата и Украинская Автокефальная православная церковь, часть УПЦ МП объединились и стали основой единой Поместной православной церкви. Это объединение является основой, на которой мы дальше будем развивать уже признанную независимую автокефальную православную церковь. Церковь, которая обладает всеми необходимыми правами, вроде любой другой поместной православной церкви. Хотя, как я уже сказал, в будущем нами будет подаваться просьбу о статусе Патриархата», - подчеркнул Епифаний.

При этом он напомнил, что также является воспитанником Киевского патриархата.

«Многие архиереи и духовенство, особенно сравнительно молодого возраста, воспитанники святейшего патриарха Филарета, справедливо воспринимают его своим духовным отцом и наставником. Но все это уважение и любовь не могут преобладать над пониманием того, что в условиях после объединения и получения томоса идея Киевского патриархата в том виде, каким он был до собора, которая в свое время дала жизнь, дыхание, может эту жизнь и забрать, расколоть поместную церковь. Сегодня возвращение к предыдущей структуре Киевского патриархата означает возвращение назад, в изоляцию, потерю томоса и всех достижений церковной независимости», – заявил предстоятель ПЦУ.

Напомним, почетный патриарх Православной церкви Украины и бывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет считает, что УПЦ КП еще существует.

Филарет приглашает церковных чиновников на так называемую братскую беседу. По информации ТСН, он собирает архиереев, чтобы обсудить перспективы восстановления Киевского патриархата, который бы Филарет предпочел сам возглавить.