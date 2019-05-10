В пятницу, 10 мая, Международный морской трибунал по морскому праву начал слушания по иску Украины о временных мерах в отношении РФ для освобождения захваченных украинских моряков и кораблей. Об этом говорится на сайте трибунала, сообщает РБК-Украина.

От Украины выступает заместитель главы МИД Елена Зеркаль и профессора по международному праву. Зеркаль рассказала о захвате ФСБ РФ украинских кораблей и их экипажей в Азовском море 25 ноября 2018 года.

«Спор между сторонами касается незаконного и продолжающегося захвата и задержания Российской Федерацией украинских военных кораблей «Бердянск» и «Никополь», а также украинского военно-морского судна «Яны Капу» 25 ноября 2018 в Черном море. Задержаны были не только эти корабли, но и 24 члена их экипажей. В результате этого захвата и задержания Россия нарушила основной принцип иммунитета военных кораблей, гарантированный Конвенцией ООН по морскому праву», - заявила Зеркаль.

Мероприятие состоится в главном зале суда и является открытым. Слушания продлятся три часа.

Напомним, Россия оказалась от участия в слушаниях по делу о захвате украинских военных кораблей и членов их экипажей в Международном Трибунале по морскому праву.