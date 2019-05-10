также в разделеОбщество
Синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев на выходных 21
В Украину вернули более $3 миллионов «денег Януковича» 67
НАПК составило против проректора КПУ 26 админпротоколов 14
ГБР расследует незаконное назначение 20 детективов НАБУ 11
Полиция задержала банду, вербовавшую украинцев для перевозки нелегалов 14
Порошенко присвоил Грицаку звание Герой Украины 34
Филарет собирается восстановить и возглавить УПЦ КП 132
В мероприятиях ко Дню победы приняли участие 700 тысяч человек 47
За использование запрещенной символики полиция завела 5 уголовных дел 27
Кириленко: Акция «Бессмертный полк» создана Кремлем для пропаганды 53
В Донецке начали собирать заявки на получение паспортов РФ 50
В Одессе акция «Бессмертный полк» прошла в сопровождении проукраинских активистов 146
Синоптики предупредили о повышении уровня воды в реках Украины 20
Зеленский: Никто не имеет права приватизировать Победу 277
Помпео: США не должны допустить запуска «Северного потока-2» 43
Освобожденные херсонские рыбаки получили статус потерпевших 41
Кернес хочет вернуть проспекту в Харькове имя маршала Жукова 79
Порошенко: Потомки победителей нацизма защищают Украину от агрессии РФ 94

В пятницу, 10 мая, Международный морской трибунал по морскому праву начал слушания по иску Украины о временных мерах в отношении РФ для освобождения захваченных украинских моряков и кораблей. Об этом говорится на сайте трибунала, сообщает РБК-Украина.

От Украины выступает заместитель главы МИД Елена Зеркаль и профессора по международному праву. Зеркаль рассказала о захвате ФСБ РФ украинских кораблей и их экипажей в Азовском море 25 ноября 2018 года.

«Спор между сторонами касается незаконного и продолжающегося захвата и задержания Российской Федерацией украинских военных кораблей «Бердянск» и «Никополь», а также украинского военно-морского судна «Яны Капу» 25 ноября 2018 в Черном море. Задержаны были не только эти корабли, но и 24 члена их экипажей. В результате этого захвата и задержания Россия нарушила основной принцип иммунитета военных кораблей, гарантированный Конвенцией ООН по морскому праву», - заявила Зеркаль.

Мероприятие состоится в главном зале суда и является открытым. Слушания продлятся три часа. 

Напомним, Россия оказалась от участия в слушаниях по делу о захвате украинских военных кораблей и членов их экипажей в Международном Трибунале по морскому праву.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2270 грн.
18
Теги