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Генерального прокурора Юрия Луценко следует сохранить на должности до выборов в Верховную Раду. Такое мнение в интервью РБК-Украина выразил бизнесмен Игорь Коломойский.

В то же время Коломойский отметил, что Луценко уже нельзя оставить на должности главы ГПУ после того, как избранный президент Владимир Зеленский заявил о необходимости смены генпрокурора.

«Мое мнение - я бы оставлял, до следующей Рады точно», - сказал он и добавил, что Луценко на этом посту «не мешает».

Напомним, ранее Луценко заявил, что не видит ни юридических, ни моральных оснований писать заявление об отставке с занимаемой должности.
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