Кандидаты в президенты Украины Евгений Мураев и Дмитрий Добродомов заявили о намерении снять свои кандидатуры с выборов. Ранее Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидата Сергея Кривоноса.

В СБУ заявили, что сообщение со стороны руководства МВД Украины и приближенных к нему отдельных народных депутатов относительно причастности Службы безопасности к прослушиванию кандидата в президенты Владимира Зеленского является сознательным распространением ложной информации для дискредитации украинской спецслужбы.

Суд арестовал директора «Спецтехноэкспорта» Владислава Бельбаса и назначил залог в 7 миллионов гривен. Имущество задержанных действующего и 4 бывших должностных лиц «Спецтехноэкспорта», которых подозревают в растрате 55,5 млн гривен средств госпредприятия, также арестовано.

Национальное антикоррупционное бюро сегодня провело около 20 обысков, в частности у Олега и Игоря Гладковских и Андрея Рогозы, которые фигурируют в скандальном расследовании Bihus.Info. НАБУ планирует допросить журналистов программы «Наші гроші» по поводу обстоятельств получения материалов о хищениях в оборонном секторе.

В украинских школах аттестат о получении среднего базового/полного образования заменят на свидетельство.

Высшая квалификационная комиссия судей объявила финальный рейтинг претендентов на 78 вакантных должностей в кассационных судах в составе Верховного суда. В списке победителей конкурса оказались 16 «недобросовестных» судей.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Тарас Костанчук и Александр Ищенко предлагали Юрию Тимошенко снять свою кандидатуру с выборов президента, и к этой схеме причастен нардеп от «Батькивщины» Валерий Дубиль.

Информационная система, разработанная «Укртрансгазом» для функционирования суточного балансирования на рынке природного газа Украины, зафиксировала факты продажи облгазами, большинство из которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу, газа, предназначенного для нужд населения, промышленности.

Центральная избирательная комиссия обратилась к Службе безопасности Украины и Национальной полиции относительно заявления «Национальных дружин» о применении ее наблюдателями силы в случае фальсификаций на выборах.

При попытке передачи взятки кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться задержан председатель одной из политических партий.

С полуночи 8 марта в зоне боевых действий на Донбассе вводится режим тишины, который должен действовать бессрочно.

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины провели многоэтапную спецоперацию, в результате которой прекратили противоправную деятельность завербованного Федеральной службой безопасности РФ заместителя директора одного из департаментов Харьковского городского совета.