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Высшая квалификационная комиссия судей объявила финальный рейтинг претендентов на 78 вакантных должностей в кассационных судах в составе Верховного суда. В списке победителей конкурса оказались 16 «недобросовестных» судей, сообщает Общественный совет добропорядочности.

Отмечается, что эти 16 судей являются фигурантами так называемого списка «31 недобропорядочный». Так, в Кассационный суд в составе Верховного проходят 7 фигурантов списка: Наталья Волковицкая, Ольга Кролевец, Татьяна Малашенкова, Игорь Бенедисюк, Валерий Картере, Надежда Губенко, а также Сергей Могил, который является племянником экс-депутата, председателя ЦИК во время президентских выборов 2004 года Сергея Кивалова.

Еще пять «недобросовестных» судей победили в конкурсе в Кассационный административный суд в составе Верховного: Елена Губская, Сергей Уханенко; Семен Стеценко, Игорь Дашутин и Лариса Таций.

Еще двое судей с отрицательным выводом ОСД проходят в Кассационный уголовный суд в составе Верховного: Сергей Еремейчук и Светлана Ус. Последние двое «недобросовестных» судей попадают в Кассационный гражданскый суд в составе Верховного: Василий Яремко и Максим Титов.

«Решающее слово относительно определенных ВККС победителей должен вскоре сказать Высший совет правосудия, который может отказать в назначении кандидатов», — заявили в ОСД.

 
ForUm

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