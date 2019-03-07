Национальное антикоррупционное бюро планирует допросить журналистов программы «Наші гроші» по поводу обстоятельств получения материалов о хищениях в оборонном секторе.

Об этом сообщил на брифинге директор НАБУ Артем Сытник, сообщают Українські новини.

«Конечно, мы будем допрашивать журналистов по поводу полученной переписки», - сказал он.

По словам Сытника, это необходимо для того, чтобы идентифицировать переписку и те материалы, которыми располагают журналисты, и установить, может ли это лечь в основу доказательств по делу.

Напомним, 25 февраля журналисты программы «Наші гроші» обнародовали расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.



В «Укроборонпроме» назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.

Олег Гладковский обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в расследовании программы «Наши гроши». На время расследования его полномочия первого заместителя секретаря СНБО Украины будут приостановлены.

После скандала были отстранены директор ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова» Бабич А.А. и директор ГП «Изюмский приборостроительный завод» Филоненко С.В.

4 марта Президент уволил Гладковского.

В тот же день журналисты Bihus.info обнародовали новую часть расследования, в которой рассказали, каким образом гендиректор государственного концерна «Укроборонпром» Павел Букин и Олег Гладковский причастны к схемам с заработками на завышенных ценах на запчастях для самолетов Ан-26.

В свою очередь в «Укроборонпроме» заявили, что данная информация имеет признаки манипуляций и является «проявлением заангажированной журналистики».

Президент инициировал проведение международного аудита »Укроборонпрома».