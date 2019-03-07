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Национальное антикоррупционное бюро Украины арестовало имущество задержанных действующего и 4 бывших должностных лиц «Спецтехноэкспорта», которых подозревают в растрате 55,5 млн гривен средств госпредприятия. Об этом на брифинге в Киеве заявил глава ведомства Артем Сытник, сообщает Радио Свобода.

«На сегодняшний день мной как директором Национального антикоррупционного бюро наложен временный арест на имущество подозреваемых по решению суда - это 25 земельных участков, 21 объект недвижимости, 9 автомобилей. В отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде ареста с альтернативой залога различных сумм», - сообщил Сытник.

По его словам, дело в отношении должностных лиц «Спецтехноэкспорта» лишь одно из тех, которые расследует ведомство.

«В целом в расследованиях фигурирует 10 государственных предприятий, входящих в структуру «Укроборонпрома». Большинство преступлений, которые расследуются, совершены с 2014 по 20117 год», - подчеркнул он.

Напомним, 4 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры задержали действующего и бывшего директоров государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» по подозрению в растрате 2,225 млн долл. Им и еще 3 действующим и бывшим руководителям предприятия обвялены подозрения.

Суд арестовал директора «Спецтехноэкспорта» Владислава Бельбаса и назначил залог в 7 миллионов гривен. Также были аизбраны меры пресечения остальным подозреваемым.  

Первый заместитель гендиректора ГК «Укроборонпром» Сергей Омельченко заявил, что объявление подозрения чиновникам «Спецтехноэкспортп» не связано с расследованием журналистов Bihus.Info. 
ForUm

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