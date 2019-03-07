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Кандидаты в президенты Украины Евгений Мураев и Дмитрий Добродомов заявили о намерении снять свои кандидатуры.

На пресс-конференции в Киев 7 марта Мураев объявил, что поддержит кандидатуру Александра Вилкула. «Мы готовы объединить свои усилия, людей, штабы, ресурсы для того, чтобы противостоять этой власти», - приводит его слова Радио Свобода.

По его словам, в дальнейшем два политика планируют объединить и свои партии: «Оппозиционный блок» и «Наши».

Добродомов прямо еще не объявил о снятии кандидатуры, но обнародовал в Facebook такое сообщение.

«Принял для себя важнейшее решение! Сегодня в 17:00 планирую заехать в ЦИК. Приглашаю представителей СМИ», - написал он, опубликовав общую фотографию с Анатолием Гриценко.

Напомним, ранее о намерении сняться с выборов заявили Сергей Кривонос, Дмитрий Гнап и Андрей Садовый. По состоянию на 15:00 7 марта ЦИК удовлетворила заявления только Кривоноса и Садового.
ForUm

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