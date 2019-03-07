Информационная система, разработанная «Укртрансгазом» для функционирования суточного балансирования на рынке природного газа Украины, зафиксировала факты продажи облгазами, большинство из которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу, газа, предназначенного для нужд населения, промышленности, сообщает УНИАН.



Об этом на пресс-конференции заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. «Я хочу сказать, что сегодня на совещании в регуляторе, которое инициировал «Укртрансгаз», обсуждался очень интересный вопрос. Система суточного балансирования газа показала факты того, что газ, который «Нафтогаз» передавал газсбытам, частично перепродавался на коммерческие компании», - отметил он.

«Эта ситуация должна стать поводом для детального расследования: почему и как это произошло. А самое главное – как часто это происходило в прошлом», - добавил Коболев.

Напомним, Украина с 1 марта 2019 года перешла на суточное балансирование рынка природного газа, что соответствует требованиям Третьего энергопакета Европейского Союза.

В конце декабря 2018 года НКРЭКУ в очередной раз перенесла запуск суточной балансировки на рынке газа Украины с 1 декабря на 1 марта 2019 года.

АО «Укртрансгаз» официально обратилось к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с просьбой провести медиацию между участниками рынка газа

Большинство облгазов принадлежат бизнесмену Дмитрию Фирташу.