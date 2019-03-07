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Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидата на пост президента Сергея Кривоноса.

Такое решение было принято на заседании ЦИК в четверг, сообщили ForUm’у в пресс-службе ЦИК.

«Комиссия отменила регистрацию кандидата на пост президента Украины Кривоноса Сергея Григорьевича на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года», - говорится в сообщении.

Напомним, 6 марта Центральная избирательная комиссия получила обращение Кривоноса об отказе баллотироваться.

Он пояснил отказ баллотироваться тем, что считает нецелесообразной смену Верховного главнокомандующего ВСУ во время войны
ForUm

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