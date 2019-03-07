Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидата на пост президента Сергея Кривоноса.
Такое решение было принято на заседании ЦИК в четверг, сообщили ForUm’у в пресс-службе ЦИК.
«Комиссия отменила регистрацию кандидата на пост президента Украины Кривоноса Сергея Григорьевича на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года», - говорится в сообщении.
Напомним, 6 марта Центральная избирательная комиссия получила обращение Кривоноса об отказе баллотироваться.
Он пояснил отказ баллотироваться тем, что считает нецелесообразной смену Верховного главнокомандующего ВСУ во время войны
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