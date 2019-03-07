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В украинских школах аттестат о получении среднего базового/полного образования заменят на свидетельство, сообщает пресс-служба Министерства образования.

Соответствующее постановление было принято Кабинетом Министров 6 марта.

Так, украинские школьники будут получать после 4-го класса свидетельство о получении начального образования, после 9-го - свидетельство о получении базового среднего образования; а после завершения школы в 11-м (12) классе - свидетельство о получении полного общего среднего образования.

Отмечается, чтобы все эти документы были доступны для лиц с нарушениями зрения, их начнут изготавливать с использованием шрифта Брайля.

«Еще с советских времен мы имеем аттестат о полном общем среднем образовании, такого же образца документ действует в РФ, но во всех цивилизованных странах мира эта практика не распространена. Также документы должны быть доступными. У нас ежегодно растет количество детей с особыми образовательными потребностями в школах. Получая свой документ об образовании, они имеют право понимать, что там написано. Отныне такая возможность появится», – пояснила министр образования Лилия Гриневич.

 
ForUm

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