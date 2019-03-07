Национальное антикоррупционное бюро сегодня проводит около 20 обысков, в частности у Олега и Игоря Гладковских и Андрея Рогозы, которые фигурируют в скандальном расследовании Bihus.Info. Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник во время брифинга 7 марта, сообщает 112 Украина.

«Мы зарегистрировали 2 уголовных производства, и сегодня в рамках одного из них был проведен ряд обысков, их около 20, в том числе по месту жительства Игоря и Олега Гладковских, Виталия Жукова, Андрея Рогозы и других граждан. Сейчас следственные действия продолжаются. Расследования проводятся с самого начала, потому что до этого расследования мы данных, которые содержатся в той же переписке, не имели», - сказал Сытник.

Напомним, 25 февраля журналисты программы «Наші гроші» обнародовали расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.



В «Укроборонпроме» назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.

Олег Гладковский обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в расследовании программы «Наши гроши». На время расследования его полномочия первого заместителя секретаря СНБО Украины будут приостановлены.

После скандала были отстранены директор ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова» Бабич А.А. и директор ГП «Изюмский приборостроительный завод» Филоненко С.В.

4 марта Президент уволил Гладковского.

4 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры задержали действующего и бывшего директоров государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» по подозрению в растрате 2,225 млн долл. Им и еще 3 действующим и бывшим руководителям предприятия обвялены подозрения.

В тот же день журналисты Bihus.info обнародовали новую часть расследования, в которой рассказали, каким образом гендиректор государственного концерна «Укроборонпром» Павел Букин и Олег Гладковский причастны к схемам с заработками на завышенных ценах на запчастях для самолетов Ан-26.

В свою очередь в «Укроборонпроме» заявили, что данная информация имеет признаки манипуляций и является «проявлением заангажированной журналистики».

Президент инициировал проведение международного аудита «Укроборонпрома».