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При попытке передачи взятки кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться задержан председатель одной из политических партий. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

«Задержан председатель одной из политических партий непосредственно во время предоставления одному из народных депутатов Украины - кандидату в президенты Украины денежных средств за отказ последнего от участия в выборах главы государства. Вышеуказанное лицо, совместно с другим гражданином Украины, действуя умышленно, по предварительному сговору между собой, незаконным способом склоняли кандидата в президенты Украины отказаться от участия в президентских выборах, которые должны состояться 31.03.2019, путем написания заявления в ЦИК о снятии своей кандидатуры, и предлагали ему за отказ от участия в выборах в качестве вознаграждения денежные средства в сумме 5 млн грн», - написал он.

Лысенко отметил, что кандидат в президенты, осознавая, что злоумышленники своими умышленными действиями побуждают его к совершению преступления, обратился с соответствующим заявлением в Генеральную прокуратуру Украины.

Позже, по его словам, был задержан еще одни подозреваемый. «Поступила информация о задержании второго злоумышленника, который принимал участие в предоставлении народному депутату Украины - кандидату в президенты Украины денежных средств в сумме 5 млн грн», – написал Лысенко.

Напомним, 6 марта правоохранители задержали двух человек, которые пытались передать кандидату в президенты Юрию Тимошенко около 5 млн грн за отказ от участия в предвыборной гонке. 
ForUm

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