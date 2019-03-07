Сообщение со стороны руководства МВД Украины и приближенных к нему отдельных народных депутатов Украины относительно причастности Службы безопасности к прослушиванию кандидата в президенты Владимира Зеленского является сознательным распространением ложной информации для дискредитации украинской спецслужбы.

Соответствующее заявление СБУ опубликовано на сайте ведомства.

Более того, в Министерстве внутренних дел Украины еще до «громкого разоблачения» было известно, что 4 марта этого года по адресу ул. Белорусская, 26 сотрудники Службы безопасности Украины проводили оперативно-технические мероприятия на основании постановления апелляционного суда Киева и по согласованию с Генеральной прокуратурой в отношении лица, которое обоснованно подозревается контрразведкой в государственной измене (статья 111 УК Украины).

Это привело к расшифровке оперативно-технических мероприятий и срыву операции по документированию преступной деятельности в интересах российских спецслужб, заявили в СБУ.

«Руководство МВД сознательно обнародовало видео и фото специальной техники, раскрыло формы и методы работы сотрудников СБ Украины, чем намеренно допустило утечку информации с ограниченным доступом, нанесло вред национальным интересам государства», - говорится в заявлении.

По данному факту 6 марта текущего года Государственным бюро расследований Украины начато уголовное производство.

«В рамках предоставленных полномочий и в установленном законами Украины порядке я готов предоставить руководству МВД Украины доступ к материалам этого дела. Это даст им возможность лично убедиться в том, что материалы касаются исключительно документирования факта государственной измены конкретного гражданина Украины и не имеют никакого отношения ни к Зеленскому, ни к любому другому политическому деятелю. Если им хватило совести обвинить Службу, пусть найдут смелость узнать правду, а затем опровергнуть свои безосновательные заявления и извинится перед общественностью и сотрудниками Службы безопасности Украины», - заявил глава СБУ Василий Грицак.