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Суд арестовал директора «Спецтехноэкспорта» Владислава Бельбаса и назначил залог в 7 миллионов гривен.

Бельбаса, как и экс-заместителя директора предприятия «Спецтехноэкспорт», которое входит в состав «Укроборонпрома» Дениса Панасенко работники Национального антикоррупционного бюро задержали 4 марта, сообщает УНИАН.

Бельбас и Панасенко являются фигурантами уголовного производства о растрате средств.

По данным следствия, пятеро чиновников создали преступную схему и привлекли к соглашению предприятия с Министерством обороны Индии компанию-посредника из Объединенных Арабских Эмиратов, которая должна была за счет «Спецтехноэкспорта» обеспечить выполнение контракта.

В течение 2015 года на счета компании из ОАЭ поступило $2,2 млн, которые принадлежали ГП «Завод 410 ЦА». Однако посредник в конце концов никаких услуг не оказывал.

В среду Соломенский районный суд города Киева арестовал Панасенко и назначил ему залог в 5 миллионов гривен.
Напомним, 4 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры задержали действующего и бывшего директоров государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» по подозрению в растрате 2,225 млн долл. Им и еще 3 действующим и бывшим руководителям предприятия обвялены подозрения.
ForUm

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