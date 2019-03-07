Тарас Костанчук и Александр Ищенко предлагали Юрию Тимошенку снять свою кандидатуру с выборов президента, и к этой схеме причастен нардеп от «Батькивщины» Валерий Дубиль.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко на пресс-конференции и привел переписку, сообщает «Украинская правда».

«6 марта были задержаны двое граждан – Костанчук Тарас Дмитриевич и Ищенко Александр Анатольевич, которые по предварительному сговору препятствовали деятельности субъекта избирательного процесса – зарегистрированному кандидату в президенты Юрию Тимошенко», – заявил он.

«Костанчук и Ищенко предложили народному депутату и кандидату в президенты Тимошенко Юрию Владимировичу снять свою кандидатуру с президентских выборов 2019 года за финансовое вознаграждение в долларах, которое бы составило в эквиваленте 5 миллионов гривен», – сказал Луценко.

Он отметил, что Костанчук – глава «Партии защитников Украины» и «кандидат в генпрокуроры по результатам интернет-опроса одного из кандидатов в президенты».

Луценко показал переписку с «организатором подкупа кандидата в президенты Романом», изъятую с телефона помощника Юрия Тимошенко

По словам генпрокурора, Роман пересылал Тарасу смс-ки о заявлении (очевидно, о снятии кандидатуры) и предлагал варианты плана действий Юрия Тимошенко.

Среди прочего, последнему предлагали возглавить «Партию защитников Украины» и получить финансирование в «10 млн только на этот год» в случае снятия с выборов. В противном случае ему рисовали безрадостные перспективы.

«Это – шантаж, который сопровождается и денежными соблазнами», – заявил генпрокурор.

По его словам, Роман торопил Тараса, ведь последний срок для снятия кандидатуры – 7 марта, а затем начались смс-ки от абонента Валеры (БЮТ) – нардепа Валерия Дубиля.

Напомним, 6 марта правоохранители задержали двух человек, которые пытались передать кандидату в президенты Юрию Тимошенко около 5 млн грн за отказ от участия в предвыборной гонке.