также в разделеВыборы
Еще два кандидата заявили, что снимаются с выборов
Тимошенко: Порошенко и его коррупционное окружение будут отвечать по закону 7
Гнап заявил, что написал в ЦИК заявление о снятии с выборов 8
ЦИК отменила регистрацию Кривоноса 39
Замгоссекретаря: США не поддерживают ни одного кандидата в президенты Украины 48
Еще один кандидат отказался баллотироваться в президенты 106
ЦИК не смогла закупить коробки для доставки бюллетеней 14
За попытку подкупить Тимошенко задержали председателя одной из партий 59
ЦИК обратилась в СБУ из-за заявления «Нацдружин» о применении силы 69
Луценко: Юрию Тимошенко предложили 5 миллионов за отказ баллотироваться 84
ЦИК разъяснила решение Верховного Суда относительно платных агитаторов 48
НОТУ объяснила, почему не выпускает рекламные ролики Бойко 109
Нацдружины предупредили, что могут применять силу на избирательных участках 137
ЦИК сняла Садового с выборов 106
ЦИК объяснила, почему заказала 60 миллионов бюллетеней 128
ЦИК увеличила сумму расходов на выборы президента 22
СБУ: Найденное оборудование для просушки не имеет отношения к Зеленскому 39
Спасатели начали проверки избирательных участков 36

Тарас Костанчук и Александр Ищенко предлагали Юрию Тимошенку снять свою кандидатуру с выборов президента, и к этой схеме причастен нардеп от «Батькивщины» Валерий Дубиль.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко на пресс-конференции и привел переписку, сообщает «Украинская правда».

«6 марта были задержаны двое граждан – Костанчук Тарас Дмитриевич и Ищенко Александр Анатольевич, которые по предварительному сговору препятствовали деятельности субъекта избирательного процесса – зарегистрированному кандидату в президенты Юрию Тимошенко», – заявил он.

«Костанчук и Ищенко предложили народному депутату и кандидату в президенты Тимошенко Юрию Владимировичу снять свою кандидатуру с президентских выборов 2019 года за финансовое вознаграждение в долларах, которое бы составило в эквиваленте 5 миллионов гривен», – сказал Луценко.

Он отметил, что Костанчук – глава «Партии защитников Украины» и «кандидат в генпрокуроры по результатам интернет-опроса одного из кандидатов в президенты».

Луценко показал переписку с «организатором подкупа кандидата в президенты Романом», изъятую с телефона помощника Юрия Тимошенко

По словам генпрокурора, Роман пересылал Тарасу смс-ки о заявлении (очевидно, о снятии кандидатуры) и предлагал варианты плана действий Юрия Тимошенко.

Среди прочего, последнему предлагали возглавить «Партию защитников Украины» и получить финансирование в «10 млн только на этот год» в случае снятия с выборов. В противном случае ему рисовали безрадостные перспективы.

«Это – шантаж, который сопровождается и денежными соблазнами», – заявил генпрокурор.

По его словам, Роман торопил Тараса, ведь последний срок для снятия кандидатуры – 7 марта, а затем начались смс-ки от абонента Валеры (БЮТ) – нардепа Валерия Дубиля.

Напомним, 6 марта правоохранители задержали двух человек, которые пытались передать кандидату в президенты Юрию Тимошенко около 5 млн грн за отказ от участия в предвыборной гонке. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2292 грн.
9
Теги