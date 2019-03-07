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С полуночи 8 марта в зоне боевых действий на Донбассе вводится режим тишины, который должен действовать бессрочно.

Такая договоренность достигнута во время видеоконференции, длившейся более 7 часов, заявил в эфире телеканала «Прямой» представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук, передает Укринформ.

«Мы сегодня договорились и все стороны согласились, что с 00.00 часов «запускается» режим тишины. Но чтобы не было слишком больших иллюзий, пока не будет гарантий со стороны России и, прежде всего, руководства России – Путина или его представителей, - к большому сожалению, на очень большой оптимизм надеяться не приходится», - заявил Марчук.

Он добавил, что мяч сейчас на российской стороне.

Марчук также уточнил, что речь идет о введении режима тишины не только на праздничные дни, а бессрочно. «Наше предложение: режим тишины от сегодня и бессрочно», - подчеркнул представитель Украины.
ForUm

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