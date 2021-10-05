Спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова отстранили от ведения заседаний ВР.

Верховная Рада поддержала рассмотрение вопроса об отзыве Разумкова с должности председателя ВР в четверг, 7 октября.

Президент Украины Владимир встретился с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

Зеленский заявил, что Украина внесет в Генассамблею ООН обновленные резолюции по ситуации в оккупированном Крыму.

Украина не планирует переговоры с РФ по заключению прямого контракта на поставку природного газа, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Киевская городская прокуратурой совместно со следователями полиции во исполнение постановлений следственного судьи провели санкционированные обыски в служебных помещениях КП «Киевтеплоэнерго», ЗАО «Киевводоканал», КНП «Консультативно-диагностический центр» Святошинского района. Киева, КП по содержанию зеленных насаждений Святошинского района Киева и подрядных организациях.

Министерство здравоохранения инициирует усиление ответственности за куплю-продажу фальшивых справок о вакцинации.

Восемь областей Украины находятся в оранжевой зоне эпидемической опасности, согласно показателям заболеваемости COVID-19, свидетельствуют данные Минздрава.

По материалам СБУ сообщили о подозрении экс-командиру корабля морской охраны из Одессы. Из-за халатного отношения к своим обязанностям чиновник не отреагировал на ряд нарушений танкера «Delfi», который находился в территориальных водах Украины.

На журналистов «Схем» совершили нападение в государственном «Укрэксимбанке» во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

Федеральное сетевое агентство ФРГ потребовало от оператора «Северного потока-2» подтвердить, что газопровод соответствует нормам ЕС, сообщил глава пресс-службы агентства Фите Вульф.

За сутки 4 октября 2021 в Украине зафиксировано 9846 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Шведская королевская академия наук объявила фамилии лауреатов Нобелевской премии по физике. Ими стали Шукуро Манабэ, Клаус Хассельманн и Джорджио Паризи.