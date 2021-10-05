Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков показал народным депутатам обращение депутатской фракции «Слуга народа» и депутатских групп «Доверие» и «За будущее» согласно статье 29 Регламента об отстранении председателя от ведения пленарных заседаний.

Как сообщается на сайте парламента, Разумков заявил, что у него есть конфликт интересов и передал ведение заседания первому заместителю председателя Верховной Рады Руслану Стефанчуку.

Председательствующий поставил предложение о рассмотрении вопроса об отстранении по сокращенной процедуре.

Народные депутаты 230 голосами «за» поддержали его.

Председательствующий поставил на голосование предложение депутатской фракции «Слуга народа» и депутатских групп «Доверие» и «За будущее» об отстранении председателя Верховной Рады Украины от ведения пленарных заседаний.

240 голосами «за» народные депутаты поддержали предложение.

Напомним, первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко не исключает, что голосование за отзыв Разумкова с должности председателя Верховной Рады может состояться на текущей неделе.

Корниенко не думает, что фракция поддержит возвращение к ним Разумкова.

Источник сообщил, что депутатская фракция «Слуга народа» рассматривает вице-спикера Руслана Стефанчука единственным кандидатом на должность спикера парламента в случае отставки Разумкова с этой должности.