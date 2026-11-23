Сили оборони України провели унікальну спецоперацію з ураження двох військових цілей рф поблизу лівійського порту Бенгазі.

Йдеться про підсанкційний суховантаж MV ANGARA, який використовувався для перевезення російської військової техніки, а також багатоцільовий корвет «Меркурій», який регулярно супроводжував ворожі морські конвої, зокрема охороняв MV ANGARA, повідомляє СБУ.

Обидва судна були законними військовими цілями для України, оскільки безпосередньо працювали на воєнні спроможності рф.



Для проведення операції було задіяно 7 безекіпажних катерів українського виробництва, які доправили на визначену локацію та спустили на воду із так званого «материнського судна». Незважаючи на спроби противника знищити українські дрони з повітря, води й суходолу, безекіпажні катери Служби безпеки досягли мети: виявили та уразили відповідні цілі.



Унаслідок атаки знищено російський багатоцільовий корвет «Меркурій» (бортовий номер 734) проєкту 20380. Не допомогло навіть те, що судно сховалося в порту. Корабель входив до складу ВМФ рф і був приписаний до Чорноморського флоту країни-агресора. Його прийняли на озброєння у 2023 році. На борту корвета перебував багатофункціональний вертоліт Ка-27, який також пішов на дно.



Другою ціллю став російський суховантаж MV ANGARA (IMO 9179842), який використовувався для забезпечення військової логістики рф, зокрема в межах так званого «Сирійського» та «Лівійського експресу».



Сили оборони України вкотре продемонстрували, що російський військовий флот та його логістика не мають безпечних маршрутів навіть далеко за межами Чорного моря. Такі унікальні спецоперації руйнують логістичні можливості ворога та змушують росію платити за агресію навіть на стратегічній відстані від України.

Фото: СБУ.