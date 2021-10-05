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За сутки 4 октября 2021 в Украине зафиксировано 9846 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 1881 человек;
  • летальных случаев - 317;
  • выздоровели - 4229 человек.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 37080 человек,
  • методом ИФА - 8762 лица,
  • экспресс-тестами - 28283 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2469856 человек;
  • выздоровели - 2268752 лица;
  • летальных случаев - 57 206;
  • проведено ПЦР-тестов - 13003972.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (992), Харьковской (940), Одесской (809), Запорожской (667) и Донецкой (662) областях.
ForUm

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